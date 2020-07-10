США отказались признавать предстоящие в Венесуэле выборы из-за мошенничества

США не станут признавать результаты предстоящих выборов в парламент Венесуэлы, поскольку они — мошеннические, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом сообщает ТАСС

По словам Абрамса, власти Венесуэлы намерены превратить запланированные на 6 декабря парламентские выборы в мошенничество и Соединенные Штаты признавать их не будут.

Кроме того, Абрамс подчеркнул, что Вашингтон и впредь будет работать над сохранением коалиции стран, добивающихся ухода с поста действующего президента страны Николаса Мадуро. Он заявил, что в США хотят «восстановления демократии для венесуэльского народа» и в Вашингтоне будут и дальше следовать этому курсу.

Голосование в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы назначено на 6 декабря. На данный момент большинство депутатов выступают против Николаса Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержку заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.

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