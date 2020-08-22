Тихановская проведет встречу с замгоссекретаря США

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с замгоссекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что переговоры пройдут в Литве 24 августа. Отмечается, что на них будут обсуждаться действия, направленные на разрешение кризиса в Белоруссии. Подчеркивается, что США заинтересованы в мирном урегулировании.

Ранее сообщалось, что Бигэн посетит Россию и Литву для проведения ряда встреч по ситуации в Белоруссии.

Светлана Тихановская вынужденно покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.