Тихановская оценила вероятность участия в новых выборах президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оценила вероятность своего участия в новых выборах президента республики, в случае если они будут назначены. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не планирую сама», — сказала Тихановская в ходе интервью телеканалу «Белсат». Так она ответила на вопрос журналиста о возможных намерениях ее или ее мужа, блогера Сергея Тихановского выдвинуть свои кандидатуры в президенты в случае новых выборов белорусского лидера.

Ранее в ходе пресс-конференции в Вильнюсе Тихановская заявила, что говорить о ее выдвижении на пост президента Белоруссии преждевременно. Она также добавила, что невозможно прогнозировать, как долго продолжатся протесты в республике.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.