Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила депутатам Европарламента о фальсификации президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, голосование сопровождалось тысячами нарушений по всей стране.

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Тихановская добавила, что во время мирных протестов «по меньшей мере шесть человек убиты, десятки людей пропали». «И это случается прямо сейчас в Европе», — резюмировала она.

19 августа созданный оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».