Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила депутатам Европарламента о фальсификации президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, голосование сопровождалось тысячами нарушений по всей стране.
Тихановская добавила, что во время мирных протестов «по меньшей мере шесть человек убиты, десятки людей пропали». «И это случается прямо сейчас в Европе», — резюмировала она.
19 августа созданный оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».