Белорусские правозащитники пожаловались ООН на пытки

Белорусский правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток и Международная федерация прав человека пожаловались Специальному докладчику ООН по пыткам на истязание задержанных участников массовых протестов в стране. Об этом сообщается на сайте «Весны».

Правозащитники обратились к спецдокладчику, напомнив, что более 6 тысяч человек в Белоруссии были задержаны и находились под стражей до 10 суток. Близкие не знали их местонахождения. Не менее 450 задержанных были избиты, их унижали и пытали.

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«Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей», — говорится в сообщении «Весны».

Как утверждают правозащитники, первоначальный анализ свидетельств пострадавших показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение представляют собой преступления против человечности. При этом белорусский Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела о преступлениях против задержанных.

Поэтому правозащитники просят спецдокладчика ООН вмешаться в происходящее: осудить пытки, призвать белорусское правительство к расследованию, приехать в страну и призвать Совет по правам человека создать специальную комиссию.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись.