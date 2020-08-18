Задержанный в Белоруссии петербуржец рассказал об избиениях в СИЗО

Петербуржец Алексей Абрамов, задержанный в белорусском городе Гродно по подозрению в организации массовых беспорядков, рассказал об избиениях в СИЗО. Его историю опубликовало издание «Бумага».

По словам Абрамова, он приехал в Гродно как турист. Его задержали рядом с местом проведения оппозиционного митинга. Мужчина уверен в том, что причиной задержания стало то, что на нем была надета белорусская национальная вышиванка.

При себе у него обнаружили российские рубли и доллары США. Петербуржец рассказал, что бить его начали уже в автозаке, а потом избиения продолжились в кабинете следователя. Ему стянули руки, и три следователя по очереди били его дубинками. Когда Абрамов заявил, что хочет прочитать протокол перед подписанием, его снова начали бить.

«Страшно было просто сгинуть, обо мне никто не знал, и, как выяснилось, действительно так было. Самое страшное, что они просили меня сознаться в том, чего я не делал, кому давал деньги, сколько давал — этого ничего не было. Допрос начался с того, что разорвали мою вышиванку», — сказал он.

Абрамова освободили 17 августа. Его процессуальный статус не ясен, правоохранители не пускали к нему адвоката. 21 августа петербуржцу предстоит заседание комиссии по его депортации из Белоруссии.

Ранее журналист российского издания Znak.com Никита Телиженко, который был задержан при освещении акции протеста в Минске, опубликовал репортаж о жестоких избиениях и издевательствах над людьми в белорусском РУВД и СИЗО. По его словам, пол в РУВД был «липким от крови».