В Белоруссии отпустили всех задержанных на протестах россиян

В Белоруссии отпустили всех россиян, которые были задержаны в ходе акций протеста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя посольства России в Минске.

По словам дипломата, последнего задержанного россиянина отпустили накануне. К нынешнему моменту он уже успел вернуться на родину. При этом российское консульство продолжает проверять информацию о количестве задержанных.

29 июля под Минском задержали россиян, якобы работавших на частую военную компанию Вагнера. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами. 14 августа их освободили и отправили на родину. Одному из задержанных пришлось остаться, так как у него оказался белорусский паспорт.

Кроме того, в ходе протестов жестко задерживали российских журналистов. Например, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова протащили через площадь к автозаку, пока тот находился без сознания. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии заподозрил российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова в причастности к беспорядкам в Минске. Их задержали 11 августа, а 15 Важенкова отпустили.