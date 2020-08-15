Подозреваемого в участии в беспорядках в Минске российского журналиста отпустили

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске российский журналист Артем Важенков отпущен на свободу под обязательство о явке, рассказал его адвокат Антон Гашинский. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, передвижение Важенкова не ограничено, «он может находиться хоть в Австралии». «Но он сразу же должен будет явиться по требованию органа, ведущего уголовный процесс», — подчеркнул Гашинский, добавив, что сейчас журналист находится в российском посольстве в Минске.

Как сообщили агентству в российской дипмиссии, Следственный комитет Белоруссии учел ноту посольства России в республике и после проведения необходимых следственных действий принял решение «о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии заподозрил российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова в причастности к беспорядкам в Минске. Их задержали 11 августа около двух ночи в районе торгового центра «Рига». Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявлял, что Важенков и Рогов вскоре выйдут на свободу.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Они были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.