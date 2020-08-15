Лукашенко назвал свою единственную цель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение независимого государства. Его слова передает агентство БЕЛТА

«У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны страны.

Ранее Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». По его словам, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиным в ходе последнего телефонного разговора.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.