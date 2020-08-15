Лукашенко призвал оппозицию «не выставлять вперед девчонок»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию не прикрываться женщинами во время акций протестов. Его слова в субботу, 15 августа, приводит БЕЛТА.

«Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — обратился он к протестующим в ходе совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

Глава государства также предостерег организаторов протестов от угроз в адрес силовиков и членов их семей. «Те, кто это делает, троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что у властей Белоруссии есть возможность «удержать ситуацию» в стране. Он также отметил, что места для успокоения нет и страна должна быть всегда готова вовремя ответить на любые вызовы, так как находится «в центре Европы».

Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов, согласно результатам которых Лукашенко набрал 80,1 процент голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом, митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.