Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг помощь международных посредников в урегулировании протестов в стране. Об этом он сообщил на совещании в центре стратегического управления министерства обороны, передает агентство БЕЛТА.

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Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть «нормальное правительство, созданное по конституции», и поэтому стране не нужны зарубежные правительства и посредники. Он добавил, что другим государствам стоит навести порядок у себя.

Ранее в ходе совещания президент сказал, что власть может удержать ситуацию в Белоруссии. По его словам, обстановку начинают или продолжают раскачивать, но из этого ничего не получится, потому что власти никому не отдадут страну. Он подчеркнул, что Минск всегда должен быть готов ответить на любые вызовы и добавил, что зарубежное правительство никогда не будет управлять Белоруссией.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов, согласно результатам которых Лукашенко набрал 80,1 процент голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом, митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.