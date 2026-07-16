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11:47, 16 июля 2026Наука и техника

Боец оценил преимущества российского «Курьера»

РИА Новости: НРТК «Курьер» продолжит движение даже после попадания в него FPV-дрона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и продолжит движение даже после попадания в него FPV-дрона. Преимущества российского робота перед аналогичной техникой противника РИА Новости назвал оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Белый.

«У него есть возможность управления посредством оптоволокна и по радиоуправлению, которое сложно очень подавить средствами РЭБ противника. В их наземных комплексах в основном используется управление и видео как на FPV. То есть оно спокойно подавляется», — сказал боец.

Белый добавил, что НРТК выдерживает попадание дрона благодаря конструкции из толстого железа.

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Ранее Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

В том же месяце старшина саперной роты с позывным Ежик рассказал агентству, что военнослужащие 88-го саперного полка группировки российских войск «Север» модернизировали «Курьера» для борьбы с магнитными минами противника в Сумской области.

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