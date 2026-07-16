Боец оценил преимущества российского «Курьера»

РИА Новости: НРТК «Курьер» продолжит движение даже после попадания в него FPV-дрона

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и продолжит движение даже после попадания в него FPV-дрона. Преимущества российского робота перед аналогичной техникой противника РИА Новости назвал оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Белый.

«У него есть возможность управления посредством оптоволокна и по радиоуправлению, которое сложно очень подавить средствами РЭБ противника. В их наземных комплексах в основном используется управление и видео как на FPV. То есть оно спокойно подавляется», — сказал боец.

Белый добавил, что НРТК выдерживает попадание дрона благодаря конструкции из толстого железа.

Ранее Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

В том же месяце старшина саперной роты с позывным Ежик рассказал агентству, что военнослужащие 88-го саперного полка группировки российских войск «Север» модернизировали «Курьера» для борьбы с магнитными минами противника в Сумской области.