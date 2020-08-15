Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе последнего телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.

«Меня даже несколько удивило — [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал он.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.