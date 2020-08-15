Лукашенко сообщил о почти полном формировании нового правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новое правительство страны сформировалось почти полностью. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает агентство БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, он поговорил с премьер-министром Романом Головченко и выяснил, что он на месте и все готовы работать, так что «правительство функционирует». Он добавил, что необходимо подготовить указ, чтобы работа правительства была формализована и имела юридическую силу.

Президент также заявил, что надо подготовить все необходимые документы, чтобы старое правительство продолжало работать до формирования окончательного состава нового. Он призвал подключиться к этому председателя Совета Республики Наталью Кочанову. Лукашенко напомнил, что власти сообщили о формировании нового правительства заранее и показали, с кем будет работать президент после выборов.

Белорусское правительство отправили в отставку 3 июня. Лукашенко объяснил, что это связано с президентскими выборами, они состоялись 9 августа. Новым премьером был назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Головченко, так как бывший премьер Сергей Румас не войдет в состав нового правительства. Лукашенко уточнил, что Румас захотел заниматься бизнесом.