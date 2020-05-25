Белоруссия обретет новое правительство

Белоруссия до президентских выборов обретет новое правительство, заявил глава республики Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, власти всегда после регистрации действующего президента кандидатом на выборах главы государства объявляли новый состав правительства. «Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будет работать», — пояснил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно и порядочно.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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