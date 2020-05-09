Задержанный в Белоруссии блогер решил участвовать в президентских выборах

Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Белоруссии за участие в антиинтеграционных протестах, решил участвовать в президентских выборах. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.

«Более 130 тысяч подписчиков просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому могли бы доверять. Я хочу, чтобы в белоруссии были честные выборы», — заявил блогер.

Видео записано в комнате жилого дома, однако, по данным правозащитного центра «Гомельская вясна», в настоящее время Тихановский отбывает 15-дневный арест в гомельском изоляторе временного содержания. По словам блогера, у нескольких человек есть доверенности, которые позволяют подать документы на регистрацию его инициативной группы в ЦИК. После освобождения он хочет начать полноценную избирательную кампанию.

Тихановский — автор Youtube-канала «Страна для жизни». Его задержали 6 мая за участие в несанкционированном митинге 20 декабря 2019 года. Соответствующее постановление суд вынес 10 января 2020 года.

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Ранее за общение с Тихановским арестовали на семь суток фельдшера скорой помощи Павла Палейчика. Его задержали 7 мая в Лиде за встречу горожан с гомельским блогером, прошедшую 22 апреля. Также был задержан еще один фельдшер скорой Олег Кравцов, который пришел в суд поддержать задержанных.

19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2020 году выборы президента страны пройдут честно и порядочно.

Запланированные на текущий год выборы президента Белоруссии, согласно информации на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, должны состояться не позднее 30 августа. Помимо Лукашенко, о планах баллотироваться заявляли, в частности, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим, действующий депутат, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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