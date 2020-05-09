Бывший СССР
 
Последние новости
Умер «отец рока» Литл Ричард
Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными
Украинский борец вызвал Усика на бой
Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Назван возможный срок открытия границ Европы
Записанный во враги Украины боксер Ломаченко выложил поздравление с Днем Победы
Власти Башкирии объяснили появление французского флага в небе в День Победы
Новости партнеров

Задержанный в Белоруссии блогер решил участвовать в президентских выборах

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Тихановский
Сергей Тихановский
Кадр: YouTube-канал «Страна для жизни»

Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Белоруссии за участие в антиинтеграционных протестах, решил участвовать в президентских выборах. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.

«Более 130 тысяч подписчиков просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому могли бы доверять. Я хочу, чтобы в белоруссии были честные выборы», — заявил блогер.

Видео записано в комнате жилого дома, однако, по данным правозащитного центра «Гомельская вясна», в настоящее время Тихановский отбывает 15-дневный арест в гомельском изоляторе временного содержания. По словам блогера, у нескольких человек есть доверенности, которые позволяют подать документы на регистрацию его инициативной группы в ЦИК. После освобождения он хочет начать полноценную избирательную кампанию.

Тихановский — автор Youtube-канала «Страна для жизни». Его задержали 6 мая за участие в несанкционированном митинге 20 декабря 2019 года. Соответствующее постановление суд вынес 10 января 2020 года.

Ранее за общение с Тихановским арестовали на семь суток фельдшера скорой помощи Павла Палейчика. Его задержали 7 мая в Лиде за встречу горожан с гомельским блогером, прошедшую 22 апреля. Также был задержан еще один фельдшер скорой Олег Кравцов, который пришел в суд поддержать задержанных.

19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2020 году выборы президента страны пройдут честно и порядочно.

Запланированные на текущий год выборы президента Белоруссии, согласно информации на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, должны состояться не позднее 30 августа. Помимо Лукашенко, о планах баллотироваться заявляли, в частности, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим, действующий депутат, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко оценил возможность переноса президентских выборов из-за коронавируса
Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы
Белорусского фельдшера во время пандемии арестовали за несанкционированную акцию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 7 мая

Перетерпели

Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
18:58Сегодня

Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

15:32Сегодня

Украинец совершил самоубийство в Антарктиде

12:11Сегодня

В Одесской области устроили погром в цыганском доме

Бывший СССР00:01 4 мая

«Это популярный у молодежи продукт»

Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
22:41 8 мая

В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты

20:48 8 мая

Верховной Раде предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

20:21 8 мая

Украина пожаловалась на длящуюся дольше Второй мировой «агрессию России»

Бывший СССР00:0127 апреля

Минские недоговоренности

Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
19:55 8 мая

Грузия напомнила Украине о необходимости экстрадировать Саакашвили

19:33 8 мая

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

17:53 8 мая

Прибалтика и Украина обвинили Россию в манипуляциях фактами Второй мировой

Россия
На участие в «Бессмертном полку онлайн» поступило почти три миллиона заявок
«Победила в войне не советская власть»
Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
Власти Башкирии объяснили появление французского флага в небе в День Победы
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
В Роспотребнадзоре сообщили о возможном снятии ограничений на прогулки с детьми
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
Глава Ленобласти возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Гатчине
Все материалы
Мир
ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
МиГ-29 разбился в Индии
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Россия вступила в эпоху отрицательного роста
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей
Анатолий Быков«Он в крови по колено, если не выше»
Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве
Раскрыта связь между смертью миллиардера Босова и задержанием бизнесмена Быкова
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Анатолий БыковРоссийский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Его подозревают в убийстве партнеров по бизнесу
Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом
Александр Ягубкин«Тайсону повезло — мы с ним не встретились»
Советского боксера лишили Олимпиады и боя с Майком Тайсоном. Он связался с бандитами и умер в нищете
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Туктамышева высказалась о съемках в откровенных фотосессиях
Все материалы
Культура
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
«Невероятная трагедия для каждого патриота»
Промывка мозгов и теория заговора. Чем объясняли распад СССР
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Часов не наблюдают
Шакал, Кубрик, холокост: 20 очень длинных и очень хороших фильмов для карантина
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»
Kate NVЭти деньги в огне
Мир без капитала, кошмар шахтера и домашнее насилие по-русски: главная музыка месяца
В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Пиратские хроники
 
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Все материалы
Ценности
Россиянка прославилась в сети огромными бровями и удивила фанатов фото без них
Бреющий брови на камеру Тимати напомнил фанатам о судьбе Джигана
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Девушку раскритиковали за желание выйти замуж в слишком вульгарном платье
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу
«За один вечер он мог объехать сразу трех женщин»
Как французский президент жил на две семьи и съедал горы устриц ради любовниц
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль
Женщина сбросила 33 килограмма за семь месяцев и раскрыла секрет похудения
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
Машины на войне
Колёса фронта: автомобильная техника Второй мировой
Ferrari отложила премьеру новых моделей из-за пандемии
Обновленный Jaguar F-Type
Тест-драйв спорткара, который продолжает сопротивление
Крупнейшая в мире прокатная контора оказалась на грани банкротства
Автомобили с «обрубленным хвостом»
Что такое «Хвост Камма» и при чем тут инженеры довоенной Германии?
В России продают 5-сильного «Муравья» за 1,2 миллиона рублей
Все материалы
Дом
В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский регион создаст пять виртуальных концертных залов
Переименованное ведомство российского региона займется цифровой экономикой
Российских ученых обязали вернуть гранты за не проведенные экспедиции
Названы самые востребованные специалисты в России в условиях пандемии
Все материалы