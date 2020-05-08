Белорусского фельдшера во время пандемии арестовали за несанкционированную акцию

В Белоруссии во время пандемии коронавируса арестовали на семь суток фельдшера скорой помощи Павла Палейчика за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает «Белорусский партизан» со ссылкой на правозащитников.

Палейчика задержали 7 мая в Лиде за встречу горожан с гомельским блогером Сергеем Тихановским, прошедшую 22 апреля. 8 мая его приговорили к содержанию под стражей. Также был задержан еще один фельдшер скорой Олег Кравцов, который пришел в суд поддержать задержанных.

Ранее сообщалось, что у Палейчика начались проблемы на работе после того, как он на встрече с блогером рассказал о проблемах, с которыми столкнулись медики, в том числе о нехватке машин и средств индивидуальной защиты.

Белорусские врачи анонимно рассказывали журналистам о ситуации, возникшей в связи с эпидемией коронавируса. В частности, сообщалось о массовых увольнениях медиков из-за страха заразиться и растущем потоке пациентов после Пасхи. Реаниматолог, работающий в одной из больниц Минска, назвал официальную статистику зараженных коронавирусом заниженной в шесть раз.

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