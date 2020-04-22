Белорусский врач назвал статистику по коронавирусу заниженной в шесть раз

Белорусский врач-реаниматолог, работающий в одной из больниц Минска, назвал официальную статистику зараженных коронавирусом заниженной в шесть раз. Медик на условиях анонимности дал интервью «Радыё Свабода».

Врач рассказал, что его реанимационное отделение работает на грани возможностей, постоянно поступают пациенты с коронавирусом, все они в возрасте 55-65 лет. «Практически все отделения заполнены пневмониями. Сейчас идет сортировка пациентов между отделениями. В одни переводятся коронавирусные пневмонии, в другие — невыясненные», — сказал медик.

«Я и мои коллеги считаем, что официальная статистика больных сильно занижена, в пять-шесть раз. Добавьте сюда бессимптомных больных, которые переносят болезнь на ногах и продолжают распространять вирус и заражать других», — заявил реаниматолог.

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Он полагает, что «официальные цифры — это те, кто уже попал в больницу». При этом если у кого-то есть другие данные, «то выдавать их запрещено».

«Только в нашей больнице с конца марта выявлено более 350 подтвержденных больных. Это только одна небольшая больница. В Минске должно быть около 5000 тысяч. В масштабах страны — еще больше», — пояснил врач.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека. В стране не ввели жесткие карантинные ограничения.

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