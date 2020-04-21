ВОЗ настояла на введении карантина в Белоруссии

Властям Белоруссии необходимо принять ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам поездки в республику.

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет (...) вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», — настояли эксперты.

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ВОЗ рекомендует ввести умеренный карантин — отменить любые массовые мероприятия, перевести на удаленное обучение вузы и школы, работников предприятий отправить работать из дома и помещать на изоляцию людей, контактировавших с больными. Пока специалисты не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или на Украине. Однако они вновь призвали власти Белоруссии «четко, прозрачно и регулярно» оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.

Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в республике оказалась выше, чем в среднем в мире. По данным на 20 апреля, число больных выросло на треть, к 21 апреля оно составило 6264 человек, умер 51 пациент.

При этом в республике не отменены массовые мероприятия, в том числе религиозные. Президент Александр Лукашенко неоднократно подвергался критике за это, в частности, 150 тысяч жителей направили петицию в ВОЗ с просьбой ввести карантин в Белоруссии принудительно и заявлениями, что власть фальсифицирует статистику. Лукашенко неоднократно отвергал подобные обвинения и выражал уверенность, что стратегия борьбы с эпидемией выбрана правильно.

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