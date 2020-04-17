В Белоруссии возобновят учебный год для школьников. Об этом сообщает БЕЛТА.
Занятия для них начнутся с 20 апреля. Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в ведомстве не планируют переносить окончание учебного года, школьники закончат обучение в стандартный срок.
По его словам, около 40 процентов детей планируют прийти в школу, в сельских районах этот процент выше. «Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем», — подчеркнул Карпенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели. Лукашенко считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются».
В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 — умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 147 тысяч — скончались, 553 тысячи — излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения