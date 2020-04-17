В Белоруссии возобновят учебный год для школьников. Об этом сообщает БЕЛТА.

Занятия для них начнутся с 20 апреля. Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в ведомстве не планируют переносить окончание учебного года, школьники закончат обучение в стандартный срок.

По его словам, около 40 процентов детей планируют прийти в школу, в сельских районах этот процент выше. «Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем», — подчеркнул Карпенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели. Лукашенко считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются».

В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 — умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 147 тысяч — скончались, 553 тысячи — излечились.

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