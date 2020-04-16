В Белоруссии вопреки коронавирусу проведут республиканский субботник

В Белоруссии вопреки эпидемии коронавируса 25 апреля проведут республиканский субботник. Решение принято постановлением правительства, об этом сообщает портал Tut.by.
В сообщении указывается, что госорганы и организации могут на добровольной основе провести мероприятия на рабочих местах. В частности, привести в порядок историко-культурные ценности, подготовить детские лагеря к летнему сезону.
Половина средств, заработанных на субботнике, поступит местным исполкомам. Деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей. Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы.
11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 142 тысячи скончались, 539 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения