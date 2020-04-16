В Белоруссии вопреки коронавирусу проведут республиканский субботник

В Белоруссии вопреки эпидемии коронавируса 25 апреля проведут республиканский субботник. Решение принято постановлением правительства, об этом сообщает портал Tut.by.

В сообщении указывается, что госорганы и организации могут на добровольной основе провести мероприятия на рабочих местах. В частности, привести в порядок историко-культурные ценности, подготовить детские лагеря к летнему сезону.

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Половина средств, заработанных на субботнике, поступит местным исполкомам. Деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей. Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 142 тысячи скончались, 539 тысяч излечились.

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