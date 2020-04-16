Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране инфицированы 4204 человека, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на данные белорусского Минздрава.
За сутки в Белоруссии были выявлены 476 зараженных. В настоящий момент 65 пациентов нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ. Скончались 40 инфицированных, у которых были хронические заболевания. Всего в стране провели 81 246 тестов.
Между тем на Украине, по информации на 16 апреля, выявлен 4161 случай заражения коронавирусом, передает dsnews.ua. 116 пациентов скончались, 186 выздоровели. За последние сутки были зафиксированы 397 новых случаев заражения. Среди регионов по числу заболевших лидируют Черновицкая область (662) и Киев (644 пациента).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом. В республике не введены карантинные меры. Глава государства уверял, что власти борются с эпидемией «без шума и пыли». При этом десятки тысяч белорусов подписали петицию к Всемирной организации здравоохранения с требованием ввести в стране карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения