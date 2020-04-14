Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал союзнические государства Евразийского экономического союза (ЕЭАС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. «Ленты.ру») пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше», — сказал Лукашенко, добавив, что нельзя допустить размывания основ ЕАЭС из-за эгоистичного стремления в первую очередь обезопасить только себя.

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Он рассказал, что власти Белоруссии принимают все необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций». Несмотря на то что республика не закрывала границы, в отношении всех въезжающих проводятся санитарно-карантинные мероприятия, напомнил Лукашенко о мероприятиях против коронавируса.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.

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