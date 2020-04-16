Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эпидемию коронавируса хорошим уроком для наркопотребителей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает БЕЛТА.
«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном амнистии и помилованию осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Ранее 16 апреля стало известно, что Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом — 4204 против 4161 человека.
Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом. Он также отказывался ввести карантинные меры против распространения эпидемии и уверял, что в Белоруссии «чисто от коронавируса» не умер ни один человек. Президент советовал спасаться от инфекции водкой, сауной, работой на тракторе и есть больше сливочного масла.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения