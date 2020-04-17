Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 17 апреля, во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске», — сказал Лукашенко. По его словам, в больницах «больше освободилось коек, чем госпитализировали людей». «Самое главное — не допустили всплеска», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко похвалил гродненского губернатора Владимира Кравцова за борьбу с коронавирусом. «По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы», — отметил президент.
Однако, подчеркнул Лукашенко, «расслабляться ни в коем случае нельзя», потому что «COVID превратился в политику». «Я этого ожидал», — подчеркнул Лукашенко.
16 апреля стало известно, что Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией психозом и отказался вводить жесткие карантинные меры.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения