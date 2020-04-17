Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 17 апреля, во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске», — сказал Лукашенко. По его словам, в больницах «больше освободилось коек, чем госпитализировали людей». «Самое главное — не допустили всплеска», — пояснил белорусский лидер.

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Лукашенко похвалил гродненского губернатора Владимира Кравцова за борьбу с коронавирусом. «По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы», — отметил президент.

Однако, подчеркнул Лукашенко, «расслабляться ни в коем случае нельзя», потому что «COVID превратился в политику». «Я этого ожидал», — подчеркнул Лукашенко.

16 апреля стало известно, что Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией психозом и отказался вводить жесткие карантинные меры.

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