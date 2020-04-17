Лукашенко поручил «медленно и спокойно» возобновить учебу в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели, передает БЕЛТА.
«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. (...) В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал глава государства.
Лукашенко считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются».
«Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться», — заявил президент, отметив необходимость «раскручивать» учебный процесс.
Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии 25 апреля проведут республиканский субботник.
В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 147 тысяч скончались, 553 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения