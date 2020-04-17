Лукашенко поручил «медленно и спокойно» возобновить учебу в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели, передает БЕЛТА.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. (...) В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал глава государства.

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Лукашенко считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются».

«Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться», — заявил президент, отметив необходимость «раскручивать» учебный процесс.

Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии 25 апреля проведут республиканский субботник.

В конце марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 147 тысяч скончались, 553 тысячи излечились.

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