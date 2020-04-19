Лукашенко уверовал в безошибочность Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что власти республики пока ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», — сказал глава государства в ходе посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма.

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Лукашенко также выразил уверенность в том, что граждане республики достойно пройдут данный период.

По данным на 17 апреля, в Белоруссии зарегистрировано почти 4,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 3,2 тысячи пациентов находятся на стационарном лечении, число умерших достигло 45. Минздрав республики, как отмечал «Интерфакс», 18 апреля не предоставил актуальные данные по числу заразившихся, по состоянию на 13:00 19 апреля они также не публиковались.

Лукашенко регулярно отвечает на критику в адрес Белоруссии за избранную Минском тактику борьбы с распространением коронавируса, которая пока не предполагает каких-либо жестких карантинных мер. В республике продолжают проводить массовые мероприятия и спортивные события, а с 20 апреля в стране возобновится учебный процесс в школах.

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