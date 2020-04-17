Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом словами «хлебушек-то нужен»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о необходимости заниматься экономикой, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.

«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось», — прокомментировал ситуацию белорусский лидер.

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Лукашенко подчеркнул, что им принято решение «ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство». Он пояснил, что если сделать иначе, то вскоре рынки займут другие игроки, «более богатые и те, кто быстрее раскрутится», которые не позволят прийти белорусам со своей продукцией.

Глава государства выразил уверенность, что Белоруссия выдержит кризис. «Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, — слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы», — отметил Лукашенко.

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. Он отказался ввести карантинные меры против распространения инфекции и заявил, что в Белоруссии «чисто от коронавируса» не умер ни один человек. Президент советовал спасаться от инфекции водкой, сауной, работой на тракторе, а также есть больше сливочного масла.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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