Лукашенко посетовал на нарекания «озабоченных братьев на востоке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на нарекания, в том числе за рубежом, что в республике не борются с коронавирусом так, как все. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли», — сказал президент.

Он подчеркнул, чтобы идти путем Белоруссии, нужно иметь соответствующую систему здравоохранения, которую везде в постсоветских республиках «разрушили напрочь».

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«Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — заявил Лукашенко, добавив, что в Белоруссии уже начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Лукашенко отметил, что Белоруссия последовательно идет выбранным путем очаговой борьбы с коронавирусом, хотя это «очень тяжелая и затратная работа». «Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», — заметил белорусский президент.

Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека, 40 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 147 тысяч скончались, 553 тысячи излечились.

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