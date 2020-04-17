В Белоруссии назвали самый большой риск в борьбе с коронавирусом

Белорусам в предстоящие большие выходные по возможности лучше оставаться дома. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, передает БЕЛТА.
Он назвал четыре выходных дня в республике, с 25 по 28 апреля, самым большим риском в борьбе с распространением коронавируса.
«Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение», — сказал Караник, призвав граждан погулять на свежем воздухе с людьми из привычного круга общения.
Он добавил, что по некоторым регионам прослеживается четкая тенденция: через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан регистрируется увеличение числа зараженных коронавирусом. «Компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников», — отметил Караник.
Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения