В Белоруссии назвали самый большой риск в борьбе с коронавирусом

Белорусам в предстоящие большие выходные по возможности лучше оставаться дома. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, передает БЕЛТА.

Он назвал четыре выходных дня в республике, с 25 по 28 апреля, самым большим риском в борьбе с распространением коронавируса.

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«Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение», — сказал Караник, призвав граждан погулять на свежем воздухе с людьми из привычного круга общения.

Он добавил, что по некоторым регионам прослеживается четкая тенденция: через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан регистрируется увеличение числа зараженных коронавирусом. «Компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников», — отметил Караник.

Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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