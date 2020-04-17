Минздрав Белоруссии уличили в сокрытии статистики по коронавирусу

Опубликованная местными властями статистика по численности зараженных коронавирусом в Витебской области существенно отличается от цифр, озвученных министром здравоохранения Белоруссии Владимиром Караником. В сокрытии данных Минздрав уличили журналисты издания «Наша Нива».

Они отметили, что ведомство систематически не публикует статистику о количестве случаев коронавируса по регионам. Вместе с тем такие данные иногда обнародуют региональные санитарно-эпидемиологические станции и местная пресса со ссылкой на главврачей больниц. Статистика также озвучивается на заседаниях областного штаба в Витебске.

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Так, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий в ходе недавнего заседания заявил, что в Докшицком районе было зафиксировано 72 случая коронавируса, Бешенковичском — 27, Лиозненском — 22.

Спустя несколько часов после этого глава Минздрава рассказал, что «в Докшицах 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Бешенковичах — 7, в Лиозно — 8».

Журналисты отмечают, что Караник вряд ли мог озвучить информацию только по райцентрам, а не по районам в целом, поскольку в Белоруссии не ведут такой статистики, если речь идет о сельских районах.

«Да и спустя несколько секунд, упомянув ситуацию в Мяделе, министр говорил в целом о "жителях района". Ответ на такую загадку теоретически может заключаться в различных казуистических формулировках. А может и в том, что информация из областей суммируется Минздравом лишь спустя несколько дней», — отметили авторы публикации.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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