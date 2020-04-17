Минздрав Белоруссии уличили в сокрытии статистики по коронавирусу

Опубликованная местными властями статистика по численности зараженных коронавирусом в Витебской области существенно отличается от цифр, озвученных министром здравоохранения Белоруссии Владимиром Караником. В сокрытии данных Минздрав уличили журналисты издания «Наша Нива».
Они отметили, что ведомство систематически не публикует статистику о количестве случаев коронавируса по регионам. Вместе с тем такие данные иногда обнародуют региональные санитарно-эпидемиологические станции и местная пресса со ссылкой на главврачей больниц. Статистика также озвучивается на заседаниях областного штаба в Витебске.
Так, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий в ходе недавнего заседания заявил, что в Докшицком районе было зафиксировано 72 случая коронавируса, Бешенковичском — 27, Лиозненском — 22.
Спустя несколько часов после этого глава Минздрава рассказал, что «в Докшицах 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Бешенковичах — 7, в Лиозно — 8».
Журналисты отмечают, что Караник вряд ли мог озвучить информацию только по райцентрам, а не по районам в целом, поскольку в Белоруссии не ведут такой статистики, если речь идет о сельских районах.
«Да и спустя несколько секунд, упомянув ситуацию в Мяделе, министр говорил в целом о "жителях района". Ответ на такую загадку теоретически может заключаться в различных казуистических формулировках. А может и в том, что информация из областей суммируется Минздравом лишь спустя несколько дней», — отметили авторы публикации.
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения