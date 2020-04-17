В Белоруссии ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом сообщает БЕЛТА.

Всего в список попало 26 товаров. Среди них туалетная бумага, спички, консервы, питьевая вода и другие. Ограничения будут действовать 90 дней.

Прибыль производителя, включенная в отпускную цену на товар, не может составлять более 10 процентов. Максимальная надбавка импортера на социально значимые товары также установлена на уровне 10 процентов.

Ранее Белоруссия запретила экспорт гречки из-за эпидемии коронавируса. Ограничения коснутся также вывоза чеснока и лука. Запрет будет действовать в течение трех месяцев. Кроме того, с 10 апреля по 1 июля власти ограничили продажу лекарств и защитных средств. Аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Также ограничен отпуск хирургических перчаток и антисептических средств.

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