Лукашенко объяснил свои слова об отсутствии умерших от коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова об отсутствии в республике пациентов, умерших от коронавируса. Его цитирует президентская пресс-служба.

По словам белорусского лидера люди умирают от хронических болезней, и это преимущественно «слабые, у кого иммунитета нет». Он отметил, что гораздо больше людей в Белоруссии умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

«С меня в мире все пошучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, все стали великие», — посетовал он.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят укусить Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» в борьбе с пандемией коронавируса. В стране до сих пор не ввели жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека.

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