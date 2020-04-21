Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих укусить его страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия оказалась лучше других стран готова к борьбе с коронавирусом, поскольку сохранила необходимые структуры в системе здравоохранения.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии «сохранили систему и привели ее в порядок». «И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней», — подчеркнул президент.

Белоруссия отказалась вводить жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Лукашенко не раз называл происходящее вокруг инфекции в других странах психозом. По последним данным, в Белоруссии насчитывается 6264 зараженных. Скончался 51 пациент. В Минздраве утверждают, что у всех умерших были хронические заболевания.

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