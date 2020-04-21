Лукашенко заявил о подставившей Белоруссии плечо Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международные структуры окажут стране финансовую помощь, деньги пойдут на модернизацию системы здравоохранения. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает БЕЛТА.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды — именно под здравоохранение», — сказал Лукашенко.

Он призвал, «пользуясь моментом», увидеть слабые места и подтянуть систему здравоохранения, в первую очередь — «инфекционки», которые удалось спасти.

«Сегодня это нас спасает. Если бы оптимизировались, как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят укусить Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» в борьбе с пандемией коронавируса. В стране до сих пор не ввели жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека.

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