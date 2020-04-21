Лукашенко назвал срок возрождения российской экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок возрождения экономики в России, передает «Белта».

Выступая на предприятии «Славянка» в Бобруйске, Лукашенко заявил, что «Европа начала открываться», несмотря на «смертность 400-600 человек в сутки».

«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — заявил Лукашенко.

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. В минувшие выходные, выступая в храме на Пасху, он заявил, что власти Белоруссии не ошиблись в своем решении. Лукашенко также критиковал Россию за закрытие границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и называл это головотяпством. Он утверждал, что РФ «охвачена психозом» и «полыхает» из-за коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека, умер 51. За трое суток число инфицированных в стране выросло почти на треть. При этом по количеству заражений на миллион населения Белоруссия обогнала всех соседей и общемировой показатель.

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