Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщает TUT.by.

«У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — сказал он.

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По его словам, введение карантинных мер ударит по экономике и внесет раскол в общество в случае сохранения зарплат для тех, кто не будет работать. Лукашенко сказал, что «коров на удаленке доить нельзя», поэтому работа сельхозпредприятий должна продолжаться. По его словам, «уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран».

Ранее в ВОЗ была направлена петиция, которую подписали 150 тысяч граждан Белоруссии. По мнению инициаторов, в республике «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей».

31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантинные меры в республике. Белорусские медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.

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