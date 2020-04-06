Сын умершей от коронавируса белоруски подал заявление в милицию на Лукашенко

В Белоруссии сын умершей от пневмонии 68-летней жительницы Полоцка Лидии Матвеевой, у которой обнаружили коронавирус, написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Белсат».
Мужчина считает, что глава государства «не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса».
По словам сына, его мать лежала в больнице в течение нескольких недель — у нее обнаружили доброкачественную опухоль. «Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли трижды», — заявил он.
Женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии и вскоре была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге», — рассказала родственница умершей.
Ранее 6 апреля министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о резком росте числа заразившихся и умерших от коронавируса. По последним данным, в республике COVID-19 заразились 700 человек, 13 умерли.
31 марта президент страны Александр Лукашенко признал наличие вспышки заболеваемости инфекционными заболеваниями в Витебской области. Белорусские медики в то же время утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения