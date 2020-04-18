Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тестов на коронавирус

Россия ответила на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу пользы российских тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор также оказывает консультационную и методическую поддержку Белоруссии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике.

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17 апреля Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. По его словам, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту (...). Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал лидер республики. Глава Белоруссии также посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни».

Ранее стало известно, что, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли.

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