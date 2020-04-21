Доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».

Количество выявленных случаев на миллион жителей превысило значение соседних с Белоруссией стран. Согласно данным на портале Worldometers, по этому показателю Белоруссия вдвое опережает общемировой: 618 против 318. При этом число смертей на миллион населения в республике меньше, чем в мире: 5 против 21,9.

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Как отмечает издание, во многих странах нет достаточного тестирования населения, из-за чего количество зарегистрированных случаев коронавируса невысоко. В Белоруссии провели 10 853 теста на миллион населения.

По данным на 20 апреля, за трое суток число зараженных коронавирусом в стране выросло почти на треть и достигло 6264 человека. Почти половина из них — в Минске. Скончался 51 пациент. Как утверждают в Минздраве, у всех погибших были хронические заболевания. Выписаны 514 человек с коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 92 зараженных.

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