Белорусские власти отказались отменять парад 9 мая вопреки требованиям граждан

Министерство обороны Белоруссии ответило на петицию, в которой свыше семи тысяч граждан потребовали отменить военный парад, запланированный в Минске на 9 мая по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Tut.by.

В ведомстве подчеркнули, что вопреки эпидемии коронавируса в республике, власти не будут отменять парад и репетиции, поскольку они являются частью боевой подготовки армии.

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«Складывающаяся в настоящий момент в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. (...) В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — пояснили в Минобороны отказ отменять торжественные мероприятия.

Там отметили, что во время подготовки к параду медслужба Вооруженных сил выполняет «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий» для противодействия распространению коронавируса.

«Для Белоруссии военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», — резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, в том числе трое военнослужащих; 42 человека умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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