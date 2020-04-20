Белоруссии дали прогноз по ситуации с коронавирусом

В Белоруссии в ближайшие три-четыре недели ожидается стабилизация ситуации с распространением коронавируса и снижение числа инфицированных. Об этом заявила главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова, передает Tut.by.

«В течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. (...) Почему мы делаем такой вывод: мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями», — заявила заместитель министра здравоохранения.

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Она пояснила, что снижение заболеваемости ОРВИ в Белоруссии дает основания полагать, что и заражения численности коронавирусом «во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться».

Жукова также подчеркнула, что число пациентов с коронавирусом и количество тех, у кого выявлена инфекция, могут не совпадать, поскольку некоторые люди являются только носителями SARS-CoV-2. При этом они строго соблюдают режим домашней самоизоляции, а в случае его нарушения на них составляются административные протоколы, подчеркнула главный санврач.

Ранее стало известно, что, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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