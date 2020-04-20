Белорусы заплатят за свою эвакуацию

Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов, согласно которому гражданам придется заранее заполнить специальную форму уведомления, заплатить за билет, а после эвакуации — компенсировать бюджетные затраты на рейс. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Согласно постановлению, эвакуация белорусов из-за рубежа будет осуществляться на основании электронных билетов при предварительной оплате и с уведомлением о размере бюджетных средств, которые необходимо возместить в связи с организацией эвакуационного рейса.

Авиакомпания «Белавиа» рассчитывает затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3 процента. Соответствующее уведомление размещено на сайте авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 — умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.

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