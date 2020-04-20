Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло почти на треть

В Белоруссии число зараженных коронавирусом выросло почти на треть и составило 6264 человека. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

На выходных Минздрав не публиковал данные о новых заражениях, однако теперь раскрыл информацию. К утру субботы в Белоруссии было 518 новых случаев, к воскресенью — еще 510, за последние сутки — 457.

Таким образом, с пятницы число зараженных коронавирусом выросло на 31,07 процента. Пациенты, не имеющие клинических проявлений либо имеющие слабые проявления, лечатся на дому.

В Минске выявлены 3023 инфицированных, в Минской области — 789. Всего по стране провели свыше 102 тысяч анализов на коронавирус.

Выписаны 514 человек, в тяжелом состоянии находятся 92 пациента. «Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили в Минздраве.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии отказались отменить из-за коронавируса военный парад, запланированный в Минске на 9 мая по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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