Белорусские врачи начали массово увольняться от страха перед коронавирусом

Белорусские врачи и медицинский персонал начали массово уходить в отпуск или увольняться из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает издание «Подъем».
Работники больниц в Минске и Витебске рассказали, что их клиники «забиты» пациентами, у которых наблюдается «странная» пневмония. Медики «понимают, что это», но «рассказывать об этом нельзя».
«У нас в больнице те, кто на пенсии работал, пишут сначала заявление на очередной отпуск, потом сразу на отпуск за свой счет», — приводит издание свидетельство врача. По словам медика, второе заявление руководство подписывать не хочет, но сотрудники «грозят, что сразу уволятся». Уже набрались «стопки» заявлений на внеочередной отпуск или увольнение, при этом «врачи сами уже болеют».
Врач из Минска также рассказал, что подал заявление на отпуск за свой счет. Он не готов работать в условиях, «когда пациент с инфекцией лежит в кожно-венерологическом отделении, где нужного оборудования просто нет».
Ранее белорусские врачи жаловались на нехватку масок, респираторов и антисептика, а также утверждали, что власти скрывают реальную статистику заболевших. Президент Александр Лукашенко заявлял, что готов лично идти лечить зараженных коронавирусом. По последним данным, в Белоруссии инфицирован 861 человек, 13 умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения