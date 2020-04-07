Лукашенко заявил о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.
На совещании правительства белорусский лидер рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.
Лукашенко отметил, что государство должно справиться с эпидемией «спокойно и красиво», и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы спасти «кого только можно». Также он сообщил, что катастрофы с распространением инфекции в республике нет.
31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантинные меры в республике. Белорусские медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения