Лукашенко заявил о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.

На совещании правительства белорусский лидер рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.

Лукашенко отметил, что государство должно справиться с эпидемией «спокойно и красиво», и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы спасти «кого только можно». Также он сообщил, что катастрофы с распространением инфекции в республике нет.

31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантинные меры в республике. Белорусские медики утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились.

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