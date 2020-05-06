Белорусский врач рассказала о растущем потоке пациентов после Пасхи

Врач приемного отделения 10-й городской клинической больницы Минска рассказала о заметно растущем потоке пациентов после Пасхи. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Tut.by.

«Поток пациентов заметно начал расти после Пасхи. При этом многие пациенты отмечали, что заболели четко 24 апреля. Это как раз средний по длительности инкубационный период», — сказала медик. Православная Пасха пришлась в этом году на 19 апреля.

Материалы по теме Пасхальная изоляция Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу

По словам белорусского врача, больница справляется, но что будет дальше, неизвестно. Например, не во всех палатах есть штекеры, необходимые для подачи кислорода пациентам. «Во время смены мне надо было переводить пациентов, у которых состояние хуже, именно в те палаты, где есть возможность подключить кислород. А тех, кому уже лучше, — в другие палаты, без кислорода», — рассказала специалист.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 19255 человек. За сутки выявлено 905 инфицированных. Скончались за все время 112 пациентов. В стране не введены жесткие карантинные ограничения. На Пасху работали храмы, а 9 Мая в Минске состоится военный парад. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии коронавируса психозом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!