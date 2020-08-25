Координационный совет оппозиции Белоруссии признали неконституционным

Конституция Белоруссии не предусматривает возможности создания органов для пересмотра итогов президентских выборов. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

Создание Координационного совета оппозиции является по этой причине неконституционным, признал он. «Конституционный суд обращает внимание, что всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений необходимо соблюдать режим конституционной законности», — сказал Миклашевич и напомнил, что белорусский народ является единственным источником государственной власти в стране.

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Ранее 25 августа лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Она заявила, что голосование на президентских выборах сопровождалось массовыми нарушениями. Итоги выборов были сфальсифицированы, считает Тихановская.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция собирается добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».