Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фактической опорой государственности в последние недели оказались ветераны. Он назвал их самыми стойкими и надежными людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пообещал ни в коем случае их не обидеть: «Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство».

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На специальном заседании он обсудил отдельные вопросы бюджетной политики. Лукашенко подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, «чего бы это ни стоило». «Мы договорились, что у бюджетников она должна быть 80 процентов от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии — это святое», — сказал президент.

24 августа Лукашенко приказал увольнять из школ учителей-оппозиционеров. Он призвал защитить учителей «от всяких нападок» и «наездов». При этом, «если кто-то перекинулся в другой лагерь», с ними тоже надо разбираться, продолжил президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».