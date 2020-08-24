Лукашенко дал приказ увольнять учителей-оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал приказ увольнять из школ учителей-оппозиционеров. Об этом он высказался на встрече с министром образования Игорем Карпенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал защитить учителей «от всяких нападок» и «наездов». При этом, «если кто-то перекинулся в другой лагерь», с ними тоже надо «разбираться», продолжил президент.

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Он заявил, что в Белоруссии — государственное образование, государственные школы, государственная идеология. Те, кто хочет следовать этим принципам, могут преподавать. «Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов. В стране две недели продолжаются массовые протесты с требованием нового голосования. Первые акции жестко разгонялись.

Выпускники школ начали приносить к своим учебным заведениям дипломы и грамоты, осуждая педагогов, работавших в избиркомах, за участие в фальсификациях. Учителя пожаловались на травлю.